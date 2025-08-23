На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД дали оценку Shaman

Дипломат Алимов: Shaman — безусловый кумир поколения
В МИД России дали оценку певцу Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов), который представит страну на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-25». Об исполнителе с ТАСС побеседовал директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

По словам дипломата, Shaman соответствует всем требованиям конкурса: он известен не только в России, но и за ее пределами, имеет награды и признание.

«В нашей стране он безусловный кумир поколения, чье творчество находит отклик у миллионов людей. Его песня для конкурса — «Прямо по сердцу» - написана в жанре популярной музыки и посвящена общечеловеческим ценностям: любви, вере, единству», — добавил Алимов.

В ведомстве, продолжил он, уверены, что зрители во всем мире воспримут номер певца как яркое музыкальное выступление, а не как политическое заявление. Так Алимов ответил на вопрос, почему песня от России была выбрана не путем проведения национального конкурса.

Алимов подчеркнул, что «Интервидение» — это конкурс, где культура стоит на первом месте.

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2025 году. Он был известен еще в советские времена, затем о нем надолго забыли, а сегодня возрождают как наш ответ «Евровидению».

На данный момент в конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР, США.

Накануне стало известно, что победитель «Интервидения» получит 30 млн рублей. По словам Алимова, крупная награда должна стать стимулом для участников.

Ранее Куба объяснила решение участвовать в «Интервидении».

