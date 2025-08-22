На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Куба объяснила решение участвовать в «Интервидении»

Президент Кубинского института музыки Фахардо назвала важным участие в «Интервидении»
Shutterstock

Президент Кубинского института музыки Индира Фахардо объяснила решение Кубы участвовать в «Интервидении». Ее цитирует ТАСС.

«Для нас присутствие Кубы на конкурсе «Интервидение» очень важно для того, чтобы показать нашу культуру, наши традиции. Но также это возможность провести обмен мнениями с учреждениями культуры России, в частности музыкальными», — сказала Фахардо.

По словам эксперта, на Кубе много молодых талантливых музыкантов — исполнителей классической музыки, в чем она видит потенциал для сотрудничества с Россией.

Фахардо добавила, что сейчас Куба заинтересована в том, чтобы понять внутренний музыкальный рынок в России т наладить обмен делегациями. Она добавила, что на Кубе хотели бы видеть больше российских музыкантов.

Кубу на «Интервидении» представит Сулема Иглесиас Саласар. Недавно она посетила посольство России в Гаване, где глава диппредставительства Виктор Коронелли пожелал ей удачи, и пошутила, что уже чувствует себя русской.

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2025 году. Он был известен еще в советские времена, затем о нем надолго забыли, а сегодня возрождают как наш ответ «Евровидению».

На данный момент в конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР, США.

США на конкурсе представит певец Брэндон Ховард.

Ранее КНДР пригласили на «Интервидение».

