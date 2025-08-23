Победитель «Интервидения» получит десятки миллионов рублей

В МИД назвали крупный приз на «Интервидении» стимулом для участников

Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов назвал сумму приза за победу в международном песенном конкурсе «Интервидение». Его цитирует ТАСС.

По словам Алимова, денежный приз за победу на конкурсе составит 30 миллионов рублей.

«Победителю конкурса будет вручен Кубок «Интервидения» и денежный приз размером 30 миллионов рублей. Столь крупная сумма — это стимул для участников и повышение престижа конкурса», — объяснил решение организаторов дипломат.

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2025 году. Он был известен еще в советские времена, затем о нем надолго забыли, а сегодня возрождают как наш ответ «Евровидению».

На данный момент в конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР, США.

США на конкурсе представит певец Брэндон Ховард.

