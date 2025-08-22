Shot: певец Евдокимов лечился в Европе и умер в Италии

Певец Ярослав Евдокимов мог умереть в Италии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, 78-летний исполнитель хита «Фантазер» лечился в Европе от рака легких и в последние дни путешествовал по итальянским городам.

В свою очередь, Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник утверждает, что смерть наступила в столице Белоруссии Минске.

Mash добавляет, что артист долгое время соблюдал диету и был в хорошей физической форме, отказался от алкоголя, однако много курил, что негативно сказывалось на его здоровье и голосе. Полтора года назад он перенес операцию.

Ярослав Евдокимов родился в 1946 году в украинском городе Ровно. С 2009 года — гражданин России. Среди других его хитов — «Полинушка», «Маменька», «Колодец», «Роза красная».

В 2023 году концертный тур Евдокимова по России отменили во всех городах, за исключением Новосибирска. Причиной оказалось интервью, где певец критиковал действия российской власти. Директор артиста объяснял, что интервью было дано почти 10 лет назад и «на эмоциях».

О смерти Евдокимова стало известно 22 августа. Вдова артиста подтвердила, что он скончался от рака легких.

