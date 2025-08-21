На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умерла артистка Валентина Костюкова

Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова
true
true
true
close
ГКУК «Русский драмтеатр им. М.Горького»/VK

Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова, ей был 81-й год. Об этом сообщили в Русском драматическом театре им. М. Горького (Кабардино-Балкария).

В театре отметили, что всю свою жизнь Костюкова преданно служила сцене, всегда целиком отдавалась творчеству, создавая яркие и незабываемые образы.

Валентина Костюкова родилась в октябре 1943 года в немецком городе Лангвиц, куда по пути в концентрационный лагерь направлялся не сумевший эвакуироваться коллектив Киевского оперного театра. В числе заключенных были родители юной Валентины, работники оперного театра, и ее две старшие сестры. После освобождения семья перебралась в Одессу.

Костюкова являлась выпускницей театральной студии при Одесском государственном театре юного зрителя. Позже она окончила учебно-театральную студию подготовки актерских кадров при Львовском украинском драмтеатре им. Заньковецкой. В 1974 году она вместе с мужем, артистом Валерием Корниловым, приехала в Нальчик и с тех пор работала в Русском драматическом театре им. М. Горького.

Ранее умерла актриса из «Служебного романа» Татьяна Егорова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами