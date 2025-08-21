Умерла артистка Валентина Костюкова

Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова, ей был 81-й год. Об этом сообщили в Русском драматическом театре им. М. Горького (Кабардино-Балкария).

В театре отметили, что всю свою жизнь Костюкова преданно служила сцене, всегда целиком отдавалась творчеству, создавая яркие и незабываемые образы.

Валентина Костюкова родилась в октябре 1943 года в немецком городе Лангвиц, куда по пути в концентрационный лагерь направлялся не сумевший эвакуироваться коллектив Киевского оперного театра. В числе заключенных были родители юной Валентины, работники оперного театра, и ее две старшие сестры. После освобождения семья перебралась в Одессу.

Костюкова являлась выпускницей театральной студии при Одесском государственном театре юного зрителя. Позже она окончила учебно-театральную студию подготовки актерских кадров при Львовском украинском драмтеатре им. Заньковецкой. В 1974 году она вместе с мужем, артистом Валерием Корниловым, приехала в Нальчик и с тех пор работала в Русском драматическом театре им. М. Горького.

