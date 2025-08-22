На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа причина смерти Ярослава Евдокимова

Певец Евдокимов умер от рака легких
Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Вдова заслуженного артиста России Ярослава Евдокимова Ирина Крапивницкая назвала причину его смерти. Женщину цитирует ТАСС.

По словам Крапивницкой, исполнитель хита «Фантазер» умер после борьбы с раком легких.

«Это случилось неожиданно, несколько часов назад. 1,5 года Ярослав болел раком легких», — уточнила она.

Ярослав Евдокимов родился в 1946 году в украинском городе Ровно. С 2009 года — гражданин России. Среди других его хитов — «Полинушка», «Маменька», «Колодец», «Роза красная».

В 2023 году концертный тур Евдокимова по России отменили во всех городах, за исключением Новосибирска. Причиной оказалось интервью, где певец критиковал действия российской власти. Директор артиста объяснял, что интервью было дано почти 10 лет назад и «на эмоциях».

О смерти Ярослава Евдокимова стало известно 22 августа. Артисту было 78 лет.

Ранее умерла артистка Валентина Костюкова.

