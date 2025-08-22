На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Микки Рурка застали за объятиями с Аленой Водонаевой

Актер Рурк признался в любви телеведущей Водонаевой
Raging Pictures

Американского актера Микки Рурка застали за объятиями с российской телеведущей Аленой Водонаевой. Об этом сообщило издание Super.

Сейчас Водонаева находится в США. Канал опубликовал видео, на котором звезды обнимаются и о чем-то разговаривают.

После встречи Рурк опубликовал фото Водонаевой с собакой на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Из России с любовью. А вы сегодня обнимали свою собаку? А вы спасли собаку? Они ждут вас», — написал он.

В начале августа Водонаева съездила в Даунтаун в Лос-Анджелесе, поскольку, как она выразилась, весь безработный «нарко -биомусор» города сосредоточен именно в районе Skid Row.

«Бомжи живут в палатках и на тротуарах, некоторые передвигаются на колясках (они не инвалиды, просто коляски им дают бесплатно), употребляют, испражняются прямо на улицах. Они получают пособия и бесплатную еду», — раскрыла блогерша.

Ранее Киркоров упал на сцене во время выступления в Казани.

