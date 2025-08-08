На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водонаева о жизни в бедном районе Лос-Анджелеса: «Сплошной стресс»

Блогерша Водонаева показала район Лос-Анджелеса, где люди страдают от насилия
true
true
true

Телеведущая Алена Водонаева поделилась в Telegram-канале серией материалов о малоизвестных аспектах жизни в США.

По просьбе подписчиков модель съездила в Даунтаун в Лос-Анджелесе, поскольку, как она выразилась, весь безработный «нарко -биомусор» города сосредоточен именно в районе Skid Row.

«Бомжи живут в палатках и на тротуарах, некоторые передвигаются на колясках (они не инвалиды, просто коляски им дают бесплатно), употребляют, испражняются прямо на улицах. Они получают пособия и бесплатную еду», — раскрыла блогерша.

Водонаева отметила, что полиция не предпринимает никаких действий для улучшения ситуации, из-за чего в районе проблема с уровнем преступности. В момент записи роликов телеведущая все время находилась в машине.

«Уязвимость и насилие: жизнь на Skid Row — сплошной стресс. Люди страдают от краж, нападений, сексуального насилия, действует криминал — группировки нередко контролируют территорию, требуют «защиту» или вымогают деньги», — заявила она.

По словам Водонаевой, люди живут в укрытиях, сделанных из подручных материалов — брезентов, картона и прочего, — которые стоят впритык друг к другу. Это, отметила знаменитость, создает высокий риск распространения болезней. Также в районе мало туалетов и мест для мытья, высокий уровень распространения наркотиков и нестабильности.

«Skid Row называют эпицентром злоупотребления наркотиками: фентанилом, метамфетамином, крэком — все это употребляется на виду. Часто происходят передозировки, а палатки поджигают — умышленно или из-за неосторожности», — раскрыла блогерша.

