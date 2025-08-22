Киркоров упал на сцене во время выступления в Казани

Киркоров упал со ступенек во время концерта на «Новой волне» в Казани

Российский певец Филипп Киркоров упал на сцену во время исполнения песни на фестивале «Новая волна» в Казани. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал RT.

При попытке подняться на сценическое возвышение певец поскользнулся и упал на спину. Артисты, находившиеся рядом, немедленно помогли ему подняться.

«Отметим, что все это время Киркоров не переставал петь», — сообщает источник.

Инцидент произошел во время выступления на международном фестивале «Новая волна», где Киркоров является постоянным участником.

25 апреля Киркоров получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога. После этого врачи выявили у Киркорова диабет второго типа.

Ранее Киркоров впервые после ожога показал раненую руку.