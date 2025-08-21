В ГД призвали проверять вернувшихся звезд на участие в «фестивале шаровар и вышиванок»

Представителей шоу-бизнеса, которые решили вернуться в Россию, нужно проверять. Об этом RT заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Компетентные товарищи-искусствоведы определят, кто еще споет, а кто отправится в кружок тюремной самодеятельности», — сказал парламентарий.

Милонов добавил, что все, кто вернулся из-за рубежа, должны пройти проверку на предмет участия в «фестивале шаровар и вышиванок». По его словам, Россия «имеет право спросить за каждый косой взгляд» в свою сторону.

Несколькими часами ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сбежавшим представителям шоу-бизнеса при возвращении в Россию не стоит рассчитывать на встречу с распростертыми объятиями. Спикер нижней палаты парламента добавил , что релоканты, «предав страну», уехали, и отреклись от нее, их поступку нет оправдания.

Ранее Володин предложил запретить релокантам работать на госслужбе.