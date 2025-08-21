В Госдуме заявили, что уехавших российских звезд не встретят с распростертыми объятиями

Володин: сбежавшим звездам не стоит надеяться на теплый прием в России

Сбежавшим представителям шоу-бизнеса при возвращении в Россию не стоит рассчитывать на встречу с распростертыми объятиями. Об этом председатель Государственной думы Вячеслав Володин написал на своем канале в MAX.

Парламентарий предположил, что в скором времени ряды возвращающихся в Россию граждан пополнят «сбежавшие представители шоу-бизнеса».

«Заранее им говорим: на встречу с распростертыми объятиями не надейтесь», — написал Володин.

Спикер Госдумы добавил , что релоканты, «предав страну», уехали, и отреклись от России, их поступку нет оправдания.

До этого Володин заявлял, что в Госдуме рассмотрят ужесточение ответственности для иностранных агентов. По его словам, предлагаемые изменения предусматривают уголовную ответственность уже за первое нарушение требований закона, тогда как сейчас такая мера наступает только после двух административных протоколов в течение года. Он уточнил, что инициатива связана с ростом числа нарушений со стороны иноагентов.

Ранее глава Россотрудничества призвал не стричь всех релокантов под одну гребенку.