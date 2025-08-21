Мужу Блиновской не потребовалась госпитализация после драки с водителем

Муж Блиновской Алексей заявил, что с ним все хорошо после драки с водителем

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей сообщил РИА Новости, что с ним все хорошо после драки с водителем.

Блиновский заверил, что ему не требуется госпитализация. РИА отмечает, что у бизнесмена подбит глаз.

21 августа очевидцы сняли мужа блогерши на видео после ДТП на перекрестке на Шаболовке. На кадрах видно, что Блиновский стоит возле автомобиля экстренных медицинских служб с перебинтованной головой. Кроме того, на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Как отмечал Mash, после столкновения водитель вышел из поврежденного автомобиля и ударил Блиновского.

По данным SHOT, Блиновский пытался обогнать кроссовер в тот момент, когда он включил поворотник. Бизнесмен не заметил этого и хотел объехать автомобиль справа, прямо возле бордюра. В итоге он снес машине зеркало.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

Ранее сообщалось, что у брата Блиновской хотят изъять недвижимость.