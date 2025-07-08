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У брата Блиновской хотят изъять недвижимость

Брат Елены Блиновской заявил, что его имущество арестовали из-за сестры
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Брат Елены Блиновской Александр Останин сообщил в беседе с SHOT, что его имущество арестовали из-за блогерши.

По словам Останина, у него хотят изъять 4 миллиона с банковских счетов и две квартиры. Мужчина уточнил, что одну из недвижимостей он приобрел еще до первого марафона Блиновской. Он уверил, что заработал личное имущество самостоятельно, без помощи сестры.

Останин заявил, что Блиновская не давала ему денег, кроме одного перевода в 19 рублей. Эта сумма – долг, который остался за ней с детства. Мужчина уточнил, что поддерживает переписку с блогершей.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что у детей Блиновской могут отобрать квартиру в Москве за 136 млн рублей.

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