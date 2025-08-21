Стали известны подробности ДТП с Алексеем Блиновским

SHOT: Блиновский пытался обогнать кроссовер в тот момент, когда он включил поворотник

Алексей Блиновский хотел обогнать кроссовер в тот момент, когда он включил поворотник, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Блиновский пытался обогнать кроссовер в тот момент, когда он включил поворотник. Бизнесмен не заметил этого и хотел объехать автомобиль справа, прямо возле бордюра. В итоге, он снес машине зеркало», — сообщает канал.

До этого сообщалось, что очевидцы сняли мужчину на видео после ДТП на перекрестке на Шаболовке. На кадрах видно, что Блиновский стоит возле автомобиля экстренных медицинских служб с перебинтованной головой. Кроме того, на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

Ранее отрубленную свиную голову подбросили в Mercedes-Benz новосибирского бьюти-блогера.