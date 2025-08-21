Муж марафонщицы Блиновской попал на видео после жесткой драки с водителем

Mash: Блиновский оказался с разбитой головой после того, как снес зеркало авто

Водитель разбил голову и нос мужу марафонщицы Елены Блиновской после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Алексею Блиновскому разбили голову и нос — за то, что муж королевы марафонов снес зеркало автомобиля на перекрестке на Шаболовке», — говорится в сообщении.

Очевидцы сняли мужчину на видео. На кадрах видно, что Блиновский стоит возле автомобиля экстренных медицинских служб с перебинтованной головой. Кроме того, на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По информации канала, после столкновения водитель вышел из поврежденного автомобиля и ударил Блиновского.

Также сообщается, что в конце весны муж блогерши вернулся из зоны СВО, куда отправился после того, как его жену Елену арестовали.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

