На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В санатории, где лечится Ефремов, раскупили номера

В Кисловодске туристы раскупили номера в гостинице, где лечится актер Ефремов
true
true
true
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Туристы раскупили все номера до 31 октября в санатории Кисловодска, где лечится российский актер Михаил Ефремов. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Сейчас мест нет. В данный момент ближайшая дата для бронирования — 31 октября», — рассказали в санатории.

В трехзвездочном медицинском учреждении Ефремов лечится по программе восстановления после бронхолегочных заболеваний. Ему будут делать регулярные ингаляции, озонотерапию, баротерапию, массажи и лечебные ванны.

В апреле 2025 года Михаил Ефремов досрочно освободился из колонии. 4,5 года он получил за ДТП на Садовом кольце, которое произошло 8 июня 2020 года. Актер сел пьяным за руль Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водителя фургона спасти не удалось.

Накануне стало известно, что стоимость лечения Михаила Ефремова в санатории составит 300 тысяч рублей.

Ранее Азербайджан отказался от участия в «Интервидении».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами