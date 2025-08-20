В санатории, где лечится Ефремов, раскупили номера

В Кисловодске туристы раскупили номера в гостинице, где лечится актер Ефремов

Туристы раскупили все номера до 31 октября в санатории Кисловодска, где лечится российский актер Михаил Ефремов. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Сейчас мест нет. В данный момент ближайшая дата для бронирования — 31 октября», — рассказали в санатории.

В трехзвездочном медицинском учреждении Ефремов лечится по программе восстановления после бронхолегочных заболеваний. Ему будут делать регулярные ингаляции, озонотерапию, баротерапию, массажи и лечебные ванны.

В апреле 2025 года Михаил Ефремов досрочно освободился из колонии. 4,5 года он получил за ДТП на Садовом кольце, которое произошло 8 июня 2020 года. Актер сел пьяным за руль Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водителя фургона спасти не удалось.

Накануне стало известно, что стоимость лечения Михаила Ефремова в санатории составит 300 тысяч рублей.

