Актер Ефремов лечится в санатории Кисловодска за 300 тысяч рублей

Актер Михаил Ефремов проходит лечение в санатории «Виктория» в Кисловодске. По данным Telegram-канала SHOT, он оформил себе программу восстановления после бронхолегочных заболеваний, с которыми столкнулся еще во время пребывания в тюрьме.

По информации источника, из-за этого артист даже был вынужден бросить курить, а сразу после выхода на свободу он планировал первым делом заняться здоровьем.

Актер остановился в номере повышенной комфортности, стоимость которого составляет 16 тыс. рублей в сутки. Восстановление займет не менее двух недель. Программа включает консультации терапевта и пульмонолога, ингаляции, тимьяновые ванны, массаж, кислородный коктейль и другие процедуры. Весь отдых вместе с дорогой обошелся Ефремову примерно в 300 тыс. рублей, посчитал SHOT.

Ефремов вышел на свободу по УДО в апреле 2025 года, где отбыл 4,5 года за ДТП. Авария на Садовом кольце произошла 8 июня 2020 года. Актер сел пьяным за руль Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada.

Ранее сообщалось о том, что Ефремов расстался со своей женой Софией Кругликовой после 23 лет брака.