Игорь Николаев отсудил у бизнесвумен 25 тысяч за шоколадку

Shot: певец Игорь Николаев отсудил у предпринимательницы из Уфы 25 тысяч рублей
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости/OZON

Певец Игорь Николаев выиграл суд против предпринимательницы из Уфы Алии Нуриевой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, причиной иска стала шоколадка под названием, созвучным с хитом Николаева «Выпьем за любовь». На упаковке изображен кот, похожий на артиста. Он изображен с усами и длинными волосами.

Нуриева продавала шоколад на различных маркетплейсах. Изначально Николаев потребовал с бизнесвумен 250 тысяч рублей. Арбитражный суд Республики Башкортостан снизил штраф до 25 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак. Шоколад убрали из товаров.

В августе 2024 года блогерша Карина Мурашкина заявила, что журналистка Ксения Собчак заплатила певцу Игорю Николаеву штраф в 300 тысяч рублей из-за авторских прав. Речь идет о ролике, в котором Мурашкина и Собчак исполнили песню Николаева «Выпьем за любовь». Блогерша публично принесла свои извинения композитору и призвала решить этот вопрос мирно.

Ранее Александр Добровинский раскрыл подробности развода Дибровых.

