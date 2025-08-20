Игорь Николаев отсудил у бизнесвумен 25 тысяч за шоколадку

Певец Игорь Николаев выиграл суд против предпринимательницы из Уфы Алии Нуриевой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
По данным издания, причиной иска стала шоколадка под названием, созвучным с хитом Николаева «Выпьем за любовь». На упаковке изображен кот, похожий на артиста. Он изображен с усами и длинными волосами.
Нуриева продавала шоколад на различных маркетплейсах. Изначально Николаев потребовал с бизнесвумен 250 тысяч рублей. Арбитражный суд Республики Башкортостан снизил штраф до 25 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак. Шоколад убрали из товаров.
В августе 2024 года блогерша Карина Мурашкина заявила, что журналистка Ксения Собчак заплатила певцу Игорю Николаеву штраф в 300 тысяч рублей из-за авторских прав. Речь идет о ролике, в котором Мурашкина и Собчак исполнили песню Николаева «Выпьем за любовь». Блогерша публично принесла свои извинения композитору и призвала решить этот вопрос мирно.
