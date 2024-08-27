Собчак заплатила Николаеву штраф в 300 тысяч рублей

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заплатила певцу Игорю Николаеву штраф в 300 тысяч рублей из-за авторских прав. Об этом сообщила блогерша Карина Мурашкина в YouTube-шоу «50 вопросов».

Речь идет о ролике, в котором Мурашкина и Собчак исполнили песню Николаева «Выпьем за любовь». Как отметила девушка, телеведущей пришлось выплатить артисту 300 тысяч рублей. В шоу блогерша публично принесла свои извинения композитору и призвала решить этот вопрос мирно.

В июне Мурашкина сообщила, что Николаев потребовал с нее 1,5 миллиона рублей из-за авторских прав.

Мурашкина обвинила команду Николаева в том, что из-за их жалоб удалили ее YouTube-канал без возможности восстановления. Она объяснила, что получила десять страйков из-за нарушений авторских прав. Девушка назвала ситуацию несправедливой. Блогерша призналась, что устала плакать и тошнить от нервов. Она обратилась к психиатру.

В том же месяце продюсер Сергей Дворцов заявил, что стоимость выступлений Николаева достигает 3-4 миллионов рублей по Москве, а в регионах чуть меньше.

Ранее Игорь Николаев рассказал, что начал худеть.