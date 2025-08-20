Александр Добровинский раскрыл подробности развода Дибровых

Адвокат Александр Добровинский в Telegram-канале раскрыл подробности развода Полины и Дмитрия Дибровых.

По словам Добровинского, инициатором развода стала Полина, а Дмитрий был не против расторгнуть отношения официально. На данный момент супруги урегулировали все имущественные вопросы. У модели и телеведущего также не возникло спора по детям. Они будут воспитывать сыновей — Александра, Федора и Илью.

Адвокатами Дмитрия выступили Александр Добровинский и Дмитрий Шанцер, а Полины — Марина Дубровская и Ирина Кузнецова.

В июле kp.ru заявлял, что жена Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

13 августа Дмитрий Дибров появился в полуночном прямом эфире с женой Полиной на фоне слухов о разводе. Свою видеотрансляцию телеведущий посвятил рассуждению на тему измен в литературе. Внезапно в кадр вошла Полина, которая принесла супругу чай.

Ранее жена любовника Дибровой избила его.