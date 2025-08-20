Адвокат Прилучного получила угрозы после возбуждения уголовного дела против Муцениеце

Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что начала получать угрозы в свой адрес.

Даниелова заявила, что неизвестные влезли на территорию ее дома. По словам адвоката, она начала получать угрозы после возбуждения «всеми известного уголовного дела». Она намекнула на дело о клевете против бывшей жены Прилучного – актрисы Агаты Муцениеце.

Как рассказала адвокат, в ночь на 20 августа несколько мужчин проникли на территорию ее жилья, отключили все коммуникации, обесточили электричество посредством обрывания проводов, забаррикадировали входную группу и затем окружили дом.

Даниелова вызвала полицию, а также попыталась опросить неизвестных, кто их заказчик.

«По моему оценочному мнению и суждению, исходя из обстоятельств произошедшего, характера полученных угроз, — это есть несостоявшаяся, однако до настоящего времени длящаяся попытка оказания на меня давления в связи с инициированным мной уголовным производством в отношении небезызвестного Вам лица», — отметила адвокат.

Даниелова добавила, что она будет действовать исключительно в рамках действующего российского законодательства.

«И неважно, кто стоит по ту сторону — медийное лицо или обычный человек, а равно какими возможностями указанное лицо обладает. Закон един для всех, и каждый должен нести ответственность за свои действия», — заключила Даниелова.

