На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокат Прилучного получила угрозы после возбуждения уголовного дела против Муцениеце

Адвокат Прилучного Даниелова сообщила, что ее дом атаковали неизвестные
true
true
true
close
danielovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что начала получать угрозы в свой адрес.

Даниелова заявила, что неизвестные влезли на территорию ее дома. По словам адвоката, она начала получать угрозы после возбуждения «всеми известного уголовного дела». Она намекнула на дело о клевете против бывшей жены Прилучного – актрисы Агаты Муцениеце.

Как рассказала адвокат, в ночь на 20 августа несколько мужчин проникли на территорию ее жилья, отключили все коммуникации, обесточили электричество посредством обрывания проводов, забаррикадировали входную группу и затем окружили дом.

Даниелова вызвала полицию, а также попыталась опросить неизвестных, кто их заказчик.

«По моему оценочному мнению и суждению, исходя из обстоятельств произошедшего, характера полученных угроз, — это есть несостоявшаяся, однако до настоящего времени длящаяся попытка оказания на меня давления в связи с инициированным мной уголовным производством в отношении небезызвестного Вам лица», — отметила адвокат.

Даниелова добавила, что она будет действовать исключительно в рамках действующего российского законодательства.

«И неважно, кто стоит по ту сторону — медийное лицо или обычный человек, а равно какими возможностями указанное лицо обладает. Закон един для всех, и каждый должен нести ответственность за свои действия», — заключила Даниелова.

Ранее адвокат Прилучного объяснила его отписку от дочери в соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами