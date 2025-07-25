Против Муцениеце возбуждено уголовное дело о клевете

Адвокат Павла Прилучного рассказала о ходе уголовного дела в отношении актрисы Агаты Муцениеце. Юриста Оксану Даниелову цитирует Super.

Даниелова заявила, что 23 июля против Агаты Муцениеце было возбуждено уголовное дело о клевете.

«В рамках уголовного правового производства, вне зависимости от того, какого наказание будет назначено — это судимость. Она [Агата Муцениеце] будет очень крепко думать, прежде чем выходить с каким-то заявлениями», — говорит Даниелова.

Дело о клевете, уверена специалистка, также станет доказательной базой в апелляции по вопросу места жительства ребенка.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

25 июля Головинский районный суд Москвы определил место жительства 12-летнего сына Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, оставив Тимофея с матерью.

«Это победа над клеветой, манипуляциями, угрозами, провокациями. Сейчас ребенок находится с мамой, она может его обнять, общение свободное. Мы надеемся, что права ребенка более нарушаться не будут», — заявила представительница артистки.

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