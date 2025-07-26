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Адвокат Прилучного объяснила его отписку от дочери в соцсетях

Адвокат Прилучного заявила, что Муцениеце заблокировала актера в соцсетях дочери
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centralpartnership/Global Look Press

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова объяснила его отписку от дочери Мии в социальных сетях. Об этом пишет «СтарХит».

Пользователи сети ранее предположили, что актер якобы сам не хотел видеть у себя в ленте видео- и фотокадры с гендер-пати его бывшей жены Агаты Муцениеце и ее жениха Петра Дранги. Эту версию Даниелова назвала абсурдом.

«В соцсетях Мии указано, что их ведет мама. Исходя из этого я полагаю, что Павла просто заблокировали. Вероятно, чтобы он не смотрел видео с недавнего мероприятия», — сказала адвокат.

Ее доверитель, утверждает Даниелова, никогда бы сам не отписался от дочери. Потом Прилучного разблокировали, но подписка автоматически пропала.

«Павел взрослый человек и прекрасный родитель. Возникшая ситуация позабавила его», — сказала адвокат.

25 июля Головинский районный суд определил место жительства 12-летнего сына Павла и Агаты — Тимофея. Мальчика оставили с матерью.

Ранее Гвинет Пэлтроу вмешалась в скандал с изменой на концерте Coldplay.

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