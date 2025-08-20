Анна Семенович исполнила мечту матери

Певица Анна Семенович рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что исполнила мечту своей матери.

Семенович приобрела для родителя теплицу.

«Она давно мечтала о новой теплице. И вот теперь мамочка не нарадуется этой красавице. А какой урожай вырос, просто запредельно много и вкусно», — поделилась исполнительница.

11 марта Семенович сообщила, что переехала в загородный дом. Певица призналась, что переезд принес ей огромные, но приятные хлопоты.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру.

В июне 2024 года стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

В сентябре Семенович рассказала, что пока не получила предложение о свадьбе. Однако она уверена, что возлюбленный попросит ее руки и сердца, как только разберется с разводом. В ноябре Денис Шреер признался, что женится на Анне Семенович в 2025 году.

Ранее Семенович пожаловалась на приведений в своей квартире.