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Семенович переехала в новый дом

Певица Семенович сообщила, что переехала в загородный дом
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Telegram-канал Анна Семенович

Певица Анна Семенович сообщила в Telegram-канале, что переехала в загородный дом.

Семенович не уточнила, куда переехала.

«Я пью кофе на улице, на своей шикарной территории в соснах, и наслаждаюсь весной. Я так давно об этом мечтала. Я очень счастлива», — поделилась артистка.

Певица призналась, что переезд принес ей огромные хлопоты. На данный момент она закупает бытовые приборы в новый дом. К примеру, посуду и сервиз.

«Хорошо, что мне на день рождения подарили много шикарных бокалов, кастрюль. Сейчас мне нужно докупить вилки и ножи, потому что их просто нет! В общем, это большие траты, занимает много времени, но это такие приятные хлопоты!» — рассказала исполнительница.

В июне 2024 года стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

В сентябре Семенович рассказала, что пока не получила предложение о свадьбе. Однако она уверена, что возлюбленный попросит ее руки и сердца, как только разберется с разводом. В ноябре Денис Шреер признался, что женится на Анне Семенович в 2025 году.

Ранее Анна Семенович рассказала о заработках возлюбленного.

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