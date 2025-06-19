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«Каждую ночь кто-то ходит»: Семенович пожаловалась на приведения в своей квартире

Певица Анна Семенович рассказала о покупке «нехорошей квартиры» с привидениями
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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Певица Анна Семенович заявила, что однажды столкнулась с мистической ситуацией, которую до сих пор не может объяснить – по ее словам, десять лет назад она купила квартиру в центральном районе Москвы, а переехав туда, выяснила, что в ней живут привидения. В беседе с Общественной Службой Новостей звезда призналась, что сразу захотела как можно скорее уехать оттуда.

Певица заверила, что необъяснимые вещи начали происходить в первую же ночь в странной квартире – ей снились чудовищные сны, а после этого к ним прибавились странные звуки.

«Каждую ночь в абсолютно пустой квартире кто-то ходил шаркающей походкой, были слышны посторонние звуки, — рассказала артистка. — Списать на соседей или домашних животных я не могла, потому что не было котов или собак, а стены были довольно толстыми».

По словам певицы, она провела в этой квартире только пару ночей, а после решила снять другую квартиру, а эту – продать. Позднее ей рассказали, что раньше на месте данного ЖК находилась скотобойня.

Напомним, до этого рэпер Егор Крид рассказал, что связал свою судьбу с музыкальной карьерой из-за вмешательства потусторонних сил. По его словам, в юности он услышал, как кто-то играет на пианино во время отключения света, и поверил, что музыка раздавалась из заброшенного дома, а исполняли её призраки.

Ранее Анита Цой заявила о целительном даре Кати Лель.

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