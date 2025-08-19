На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бородина ответила, сколько заплатила за фото с Дженнифер Лопес

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что не платила деньги за фото с Дженнифер Лопес
Borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Ксения Бородина опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что заплатила за фотографию с американской певицей Дженнифер Лопес.

Подписчик Бородиной спросил, во сколько обошлись снимки телеведущей и ее семьи и Дженнифер Лопес. Блогерша уверила, что не платила за снимки.

«Зачем за фото платить, если тебя позвали в отель семьей, предоставили ложу на концерте и предложили сделать совместное фото?» — заявила телеведущая.

Бородина вместе с мужем, блогером Николаем Сердюковым, и дочерьми посетила концерт Лопес в Анталии. Телеведущая призналась, что она осталась в полном восторге от выступления.

В марте Бородина рассказала, что встретилась со звездой «Великолепного века» Халитом Эргенчем в Стамбуле. Она приезжала в крупнейший город Турции за свадебным платьем.

Бородина и Эргенч увиделись на съемках нового турецкого сериала. Телеведущая показала кадры со встречи. Она назвала турецкого актера очень приятным. Артист известен по роли Султана Сулеймана в проекте «Великолепный век».

Ранее были раскрыты условия приезда в Россию Тейлор Свифт и Кендрика Ламара.

