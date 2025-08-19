Раскрыты условия приезда в Россию Тейлор Свифт и Кендрика Ламара

В России возможны концерты зарубежных звезд, в том числе Тейлор Свифт и Кендрика Ламара, но только при одном условии – санкции должны быть отменены. Пока де-юре эта процедура не произошла, ни один менеджер или юрист не позволит артисту отправиться с гастролями в РФ, так как это погубит его карьеру на родине, объяснил НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

«Как будут сняты все ограничения, тогда постепенно начнет ситуация меняться, — убежден специалист. — Еще рано пить шампанское, потому что никаких изменений в обозримом будущем в нашем цеху не предвидится».

Он отметил, что если в Россию сейчас и приезжают американские звезды, то они являются ренегатами, для которых российская аудитория на данный момент важнее, чем зарубежная. В любом случае выступления в РФ в условиях санкционного давления чреваты для артистов тем, что на своей родине они станут персонами нон-грата, заключил Ратников.

Напомним, до этого он также опроверг сообщения о том, что в Россию якобы собиралась приехать с концертом американская певица Дженнифер Лопес. Он подверг резкой критике эти данные, назвав их «недостоверными и некомпетентным хайпом», и отметил, что в нынешней ситуации с санкциями в РФ не могут приезжать иностранные исполнители, работающие в большой международной системе музыкального бизнеса.

