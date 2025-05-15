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Бородина встретилась с Султаном Сулейманом из «Великолепного века»

Телеведущая Ксения Бородина встретилась с актером Халитом Эргенчем
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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что встретилась со звездой «Великолепного века» Халитом Эргенчем в Стамбуле.

Бородина и Эргенч увиделись на съемках нового турецкого сериала. Телеведущая показала кадры со встречи. Она назвала турецкого актера очень приятным. Артист известен по роли Султана Сулеймана в проекте «Великолепный век».

«Много раз извинился, что пришлось подождать, пока он переодевался, потому что был в сценическом костюме», — рассказала телеведущая.

Бородина рассказывала, что приехала в Стамбул за свадебным платьем.

В августе 2024 года Бородина перестала скрывать отношения с блогером Николаем Сердюковым. А 7 декабря 2024 года пара объявила о помолвке. Бородина показывала, как возлюбленный сделал ей предложение ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Блогер подарил телеведущей кольцо с бриллиантом в форме сердца от бренда Graff стоимостью 5 миллионов рублей.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Ранее Бородина пожаловалась на рестораны в Италии.

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