Рудковская рассказала о связи с сыном Сергея Зверева

Продюсер Яна Рудковская заявила, что является крестной матерью сына Зверева
Rudkovskayaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Яна Рудковская призналась в беседе с «Пятым каналом», что является крестной матерью сына Сергея Зверева Сергея.

Рудковская рассказала, что крестила сына шоумена в 2001 году. Продюсер призналась, что сейчас не поддерживает отношения с Зверевым-младшим.

«Он меня приглашал на свадьбу. Потом я узнала, что он развелся. Он же такой парень специфичный. То появляется, то исчезает. Я всегда на месте», — заявила шоувумен.

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что приемный сын Сергея Зверева Сергей подал иск на отца.

По данным издания, Зверев-младший захотел отсудить у отца 25 миллионов рублей за испорченное детство. Мужчина утверждает, что получил психологическую травму после того, как шоумен водил его на вечеринки в стиле «Пи Дидди».

Зверев-младший не поддерживает связь с приемным отцом. Он работает звукооператором и световым художником в Доме культуры. Сын шоумена живет в подмосковной Коломне, где ухаживает за тяжелобольным мужчиной.

В августе 2024-го Зверев-младший заявил, что отец вписал его в список нежелательных наследников. Однако сам шоумен опроверг эту информацию.

Ранее сообщалось, что сын Сергея Зверева намерен стать инвалидом ради квартиры за 40 млн рублей.

