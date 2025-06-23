Сын Сергея Зверева намерен стать инвалидом ради квартиры за 40 млн рублей

Приемный сын Сергея Зверева Сергей заявил в эфире программы «Ты не поверишь!», что намерен оформить инвалидность ради трехкомнатной квартиры на Тверской улице в Москве.

По словам Зверева-младшего, отец выписал его из столичных апартаментов в одностороннем порядке. Мужчина намерен оспорить это решение и получить «одну треть от квартиры».

«По идее, астма это дает инвалидность. И, естественно, если у меня инвалидность, по закону — отец не имеет права выписывать, потому что я инвалид», — уточнил он.

Приемный сын стилиста уверен, что имеет право требовать от воспитанника квартиру. Зверев-младший отметил, что если бы не усыновление, то ему бы выдали жилье от государства.

30-летний Сергей Зверев-младший возмутился, что приемный отец владеет квартирой на Тверской за 40 млн рублей в то время, как он вынужден трудиться сразу на трех работах.

«С двух фирм я беру по 25 тысяч — это получается 50. На хлебозаводе — это получается 54. Это уже 104. И плюс Дом культуры — около 23–25 тысяч рублей», — рассказал наследник.

В марте стало известно, что приемный сын Сергея Зверева подал иск на отца. По данным Telegram-канала Mash, Зверев-младший хочет отсудить у отца 25 миллионов рублей за испорченное детство.

В середине 1990-х стилист и певец Сергей Зверев усыновил мальчика из иркутского детского дома, которого назвал Сережей. Шоумен не раз выводил приемного сына в свет в юном возрасте и называл родным ребенком. В июле 2023 года Сергей Зверев-младший рассказывал «СтарХиту», что живет в Подмосковье и работает на стройке. Он не общается с отцом.

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