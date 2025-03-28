Сын Сергея Зверева хочет отсудить у шоумена 25 млн рублей за испорченное детство

Приемный сын Сергея Зверева Сергей подал иск на отца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Зверев-младший хочет отсудить у отца 25 миллионов рублей за испорченное детство. Мужчина утверждает, что получил психологическую травму после того, как шоумен водил его на вечеринки в стиле «Пи Дидди».

Зверев-младший не поддерживает связь с приемным отцом. На данный момент он работает звукооператором и световым художником в Доме культуры. Сын шоумена живет в подмосковной Коломне, где ухаживает за тяжелобольным мужчиной.

В августе 2024-го Зверев-младший заявил, что отец вписал его в список нежелательных наследников. Однако сам шоумен опроверг эту информацию. Зверев заявил, что он «молодая и перспективная» звезда, которой рано составлять завещание. Артист уверен, что сын и его на тот момент жена пытаются опорочить его честное имя. По мнению шоумена, таким образом они «мстят» за то, что тот не дает им денег. Зверев считает, что достаточно сделал для сына. Он напомнил, что Сергею уже 30 лет.

Ранее суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова.