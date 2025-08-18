По делу телеведущей Лазаревой будут допрошены два свидетеля

Обвинение намерено допросить двух свидетелей по делу Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката телеведущей Леонида Соловьева.

По словам юриста, 18 августа прокурор зачитал обвинительное заключение в суде, а затем были оглашены письменные материалы дела. Адвокат уточнил, что Лазарева не признает свою вину.

«На следующем заседании запланирован допрос свидетелей, всего в деле два свидетеля со стороны обвинения», — сказал Соловьев.

16 июля суд в Москве заочно арестовал Лазареву по делу о нарушении закона об иноагентах.

Телеведущая вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение специальной военной операции на Украине, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

Ранее Лазарева выпустила альбом с песнями.