Татьяна Лазарева выпустила альбом с песнями

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала в Telegram-канале о выходе альбома с песнями ее исполнения.

Лазарева призналась, что записала эти композиции вместе с Дмитрием Хоронько в 2009–2010-х годах. По словам телеведущей, вместе с артистом они потратили время на выбор песен, согласование аранжировок и запись в студии. В 2011-м альбом оформили в физическую пластинку. Однако сами композиции не попали в сеть.

«С тех пор, когда меня спрашивали, можно ли где-то послушать, как я пою, я разводила руками и говорила: «Увы, нет». Но вот к моему нынешнему дню рождения тот самый друг, который когда-то затеял всю эту кутерьму, сделал мне ещё один подарок — инициировал выход этого альбома на всех мировых (прости господи) музыкальных площадках! Ну, кроме российских, конечно. И я так благодарна и ему, и великому продюсеру Соне Шац, чьими руками все это осуществилось, и всем, кто был когда-то причастен к этой истории, что аж до слёз. Вот как благодарна!» — поделилась Лазарева.

В пластинку вошло 12 песен. Лазарева записала композицию «Когда проходит молодость» вместе с бывшим мужем, комиком Михаилом Шацем (признан в РФ СМИ-иноагентом).

