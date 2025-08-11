На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Татьяна Лазарева выпустила альбом с песнями

Телеведущая Татьяна Лазарева сообщила о выходе альбома с аранжировками
true
true
true
close
Telegram-канал ЛАЗАРЕВА ТУТ!

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала в Telegram-канале о выходе альбома с песнями ее исполнения.

Лазарева призналась, что записала эти композиции вместе с Дмитрием Хоронько в 2009–2010-х годах. По словам телеведущей, вместе с артистом они потратили время на выбор песен, согласование аранжировок и запись в студии. В 2011-м альбом оформили в физическую пластинку. Однако сами композиции не попали в сеть.

«С тех пор, когда меня спрашивали, можно ли где-то послушать, как я пою, я разводила руками и говорила: «Увы, нет». Но вот к моему нынешнему дню рождения тот самый друг, который когда-то затеял всю эту кутерьму, сделал мне ещё один подарок — инициировал выход этого альбома на всех мировых (прости господи) музыкальных площадках! Ну, кроме российских, конечно. И я так благодарна и ему, и великому продюсеру Соне Шац, чьими руками все это осуществилось, и всем, кто был когда-то причастен к этой истории, что аж до слёз. Вот как благодарна!» — поделилась Лазарева.

В пластинку вошло 12 песен. Лазарева записала композицию «Когда проходит молодость» вместе с бывшим мужем, комиком Михаилом Шацем (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Ранее Лазарева рассказала, что ей больно от цены на обучение дочери в Лондоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами