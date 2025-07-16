Телеведущую Лазареву заочно арестовали

Суд в Москве заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку инстанции.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой Т.Ю. по части 2 статьи 330.1 УК РФ», — сказано в карточке уголовного дела.

8 июля Лазарева призналась в прямом эфире на YouTube, что испытывает проблемы с деньгами после отъезда из России. По ее словам, с нехваткой денег столкнулось большинство российских знаменитостей, которые уехали из России после начала специальной военной операции (СВО).

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение СВО, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

Ранее телеведущая Лазарева вспомнила о своей жизни в Москве.