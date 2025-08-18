На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пострадавший на концерте Akon в Сочи охранник ответил на вопрос об иске к рэперу

Побитый на концерте Akon охранник Искандер Черкесов отказался от иска к рэперу
true
true
true

Охранник Искандер Черкесов, на плечах которого во время концерта в Сочи прокатился американский рэпер Akon, рассказал, что не собирается подавать в суд на музыканта. Об этом сообщает Baza.

Черкесов рассказал, что ассистент исполнителя попросил себя подменить: нужно было снять рэпера со сцены и отнести к ограждению, за которым стояли зрители. Однако, когда охранник это сделал, Akon не слез, а начал шлепать его по лицу и показывать, куда его нести дальше.

Черкесов объяснил, что не возражает против получения компенсации в 10 млн руб. за то, что певец с ним там поступил, но не требует ее.

«Будет, не будет — пусть это останется на его (Akon. — «Газета.Ru») совести. Я никогда в жизни ни на кого не подавал в суд, не судился ни с кем, дай бог, и не будет такого. И заявление ни на кого не написал», — сказал охранник.

Он добавил, что только из-за завирусившегося видео с концерта вспомнил о случившемся.

В начале августа известный американский рэпер Akon дал два концерта в России. В Сочи, где выступление чуть не сорвала атака дронов, певец запрыгнул на плечи охранника и начал шлепать его по лицу. В результате секьюрити пришлось объяснять, почему он не скинул с себя знаменитость.

Ранее фанатки подрались за потное полотенце Akon.

