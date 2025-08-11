На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фанатки подрались за потное полотенце Эйкона и попали на видео

Telegram-канал «SHOT»

Фанатки американского рэпера Эйкона (Akon, настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) подрались за потное полотенце артиста в Сочи. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам очевидцев, Эйкон бросил полотенце в толпу, его поймала одна из девушек, но на нее набросились две другие. Некоторое время шла драка, которая попала на видео.

При этом Telegram-канал 112 утверждает, что потасовка произошла в Москве из-за футболки рэпера.

Akon — продюсер и владелец собственного лейбла. Он сотрудничал с Майклом Джексоном, Леди Гагой, Дэвидом Геттой, Эминемом, 50 Cent и другими звездами.

7 августа артист приехал в Россию. Первым делом он посетил Сочи, где выступил 8 августа. 9 августа Эйкон дал концерт в Москве.

После он отметил, что хотел бы дать тур по России. По словам Эйкона, Россия всегда была для него местом, куда он мечтал вернуться, но не представлялось возможности.

Ранее сообщалось, что Эйкон прошелся по россиянам на концерте в Москве.

