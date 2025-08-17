Сын Гуфа покорил свою первую вершину

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее сын Сэм Долматов покорил свою первую вершину.

Долматов взобрался на балийский вулкан Агунг. Айза призналась, что сын мечтал это сделать с четырех лет. Блогерша поделилась роликом, как Сэм покоряет вершину. Она призналась, что заплакала от видео.

«Ты всегда доводишь дело до конца, и я восхищаюсь тобой. Из всех детей мира мне достался ты, мальчик с душой мудреца. В таких моментах моя гордость тобой не знает предела… Ты так многому меня учишь. И я так счастлива, что тебя в 15 лет интересует совершенно другое», — рассказала бизнесвумен.

Айза стала известна после брака с рэпером Гуфом (Алексей Долматов — настоящее имя). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали. Она поддерживает дружеские отношения с Гуфом.

Ранее Айза призвала СК возобновить уголовное дело против домогающегося учениц тренера.