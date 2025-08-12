Айза призвала СК возобновить уголовное дело против домогающегося учениц тренера

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай обратилась в Telegram-канале к председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Айза призвала Бастрыкина возобновить уголовное дело в отношении тренера Андрея Хороших. По словам блогерши, в действиях спортсмена устраиваются признаки тяжких преступлений против несовершеннолетних.

«Закрывать глаза на подобное — значит оставлять детей без защиты и подвергать их новым рискам. Каждый день, пока такие люди остаются на свободе и продолжают работать с детьми — это потенциально новые трагедии», — заявила бизнесвумен.

Айза также потребовала провести тщательное независимое расследование в адрес Хороших, включая проверку обстоятельств работы мужчины с детьми, которых он тренирует в настоящее время. По словам бизнесвумен, на данный момент тренер преподает в спортивных школах в Нефтеюганске, Ростове, Ханты-Мансийске, Мытищах и Владивостоке.

В 2023 году против Андрея Хороших возбудили уголовное дело о домогательствах и надругательстве над несовершеннолетними воспитанницами. Несмотря на доказанную вину, производство закрыли в связи с истечением срока давности.

