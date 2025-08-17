На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский стал певцом

Бывший участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский устроит тур по России
ТНТ

Бывший участник шоу «Дом-2» Венцеслав Венгржановский начал музыкальную карьеру. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Венгржановский планирует организовать тур по России. Первые концерты он даст в Печоре и Коряжме. Артист также берет заказы на корпоративы. Он может выступить на частном мероприятии за 150 тысяч рублей. В его услуги входит как пение, так и проведение корпоративов.

В райдере Венгржановского, как отмечает Life, 2,5 тысячи рублей суточных и вода с фруктами в гримерке, а также номер в отеле не ниже четырех-пяти звезд.

В июне 2024-го SHOT сообщал, что Венцеслава Венгржановского разыскивают судебные приставы.

По данным издания, Венгржановский набрал кредитов общей суммой 387 тысяч рублей в разных банках. Самой свежей просрочкой два месяца, а самым старым — три года. Shot утверждает, что бывший участник телепроекта проживает на хуторе в Абинском районе Краснодарского края с 2021 года.

Ранее сообщалось, что блогер Варламов может лишиться квартиры в Москве.

