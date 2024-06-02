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Экс-участника «Дома-2» разыскивают судебные приставы

Бывший участник «Дома-2» Венгржановский задолжал кредиторам 387 тыс. рублей

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ТНТ

Бывшего участника шоу «Дом-2» Венцеслава Венгржановского разыскивают судебные приставы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Венгржановский набрал кредитов общей суммой 387 тысяч рублей в разных банках. Самой свежей просрочкой два месяца, а самым старым — три года. Shot утверждает, что бывший участник телепроекта проживает на хуторе в Абинском районе Краснодарского края с 2021 года.

Венгржановский официально нигде не работает. Он не ведет бизнес и не оформлен как самозанятый. Известно, что мужчина записывает видеопоздравления для фанатов за 6 тысяч рублей.

В марте 2023 года супруга Венцеслава Венгржановского Дарья Некрасова сообщила о разводе с мужем. Она призналась, что брак с экс-участником «Дома-2» стал для нее настоящим испытанием. Женщина жаловалась, что Венгржановский ничего не зарабатывает, а их семья существовала «буквально впроголодь».

Некрасова рассказала, что она и экс-супруг жили у ее мамы, так как у Венцеслава нет собственного жилья. Кроме того, экс-участник «Дома-2» устраивал бывшей жене скандалы на почве ревности.

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