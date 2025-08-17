Солистка «Тутси» предложила замену лабубу

Солистка «Тутси» Ирина Ортман в беседе с «Пятым каналом» порассуждала, что может заменить коллекционные игрушки лабубу.

Ортман предложила олимпийского мишку на замену лабубу. Она также не согласилась с основательницей соцпроекта «Звездный десант» Златой Чепурной, что хорошим вариантом для замены станет Колобок.

«Я против Колобка. Я за постоянство! Чебурашка на первом месте пока. Это точно. Олимпийский Мишка», — заявила певица.

Телеведущая Ирина Пудова предложила «русскую красавицу Аленку». Она назвала героиню жизнерадостной и веселенькой.

13 августа New York Post сообщил, что полиция американского штата Калифорния нашла четырнадцать коробок с украденными куклами лабубу общей стоимостью в $30 тысяч (около 2,5 млн рублей).

Украденные со склада в небольшом магазине плюшевые игрушки были обнаружены в частном доме в городе Чино. Улики свидетельствовали о том, что подозреваемый или подозреваемые планировали перепродать коллекционные предметы в другие штаты.

Куклы были возвращены законным владельцам.

