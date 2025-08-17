На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Солистка «Тутси» предложила замену лабубу

Певица Ирина Ортман заявила, что олимпийский мишка может заменить лабубу
Личный архив Ирина Ортман

Солистка «Тутси» Ирина Ортман в беседе с «Пятым каналом» порассуждала, что может заменить коллекционные игрушки лабубу.

Ортман предложила олимпийского мишку на замену лабубу. Она также не согласилась с основательницей соцпроекта «Звездный десант» Златой Чепурной, что хорошим вариантом для замены станет Колобок.

«Я против Колобка. Я за постоянство! Чебурашка на первом месте пока. Это точно. Олимпийский Мишка», — заявила певица.

Телеведущая Ирина Пудова предложила «русскую красавицу Аленку». Она назвала героиню жизнерадостной и веселенькой.

13 августа New York Post сообщил, что полиция американского штата Калифорния нашла четырнадцать коробок с украденными куклами лабубу общей стоимостью в $30 тысяч (около 2,5 млн рублей).

Украденные со склада в небольшом магазине плюшевые игрушки были обнаружены в частном доме в городе Чино. Улики свидетельствовали о том, что подозреваемый или подозреваемые планировали перепродать коллекционные предметы в другие штаты.

Куклы были возвращены законным владельцам.

Ранее Шура удивился лабубу со своим лицом.

