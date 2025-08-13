На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полиция нашла украденные лабубу на 2,5 млн рублей

В США нашли украденные со склада 14 коробок с коллекционными лабубу
true
true
true
close
dazdreamz/Shutterstock/FOTODOM

Полиция американского штата Калифорния нашла четырнадцать коробок с украденными куклами лабубу общей стоимостью в $30 тысяч (около 2,5 млн рублей). Об этом сообщает New York Post.

Украденные со склада в небольшом магазине плюшевые игрушки были обнаружены в частном доме в городе Чино. Улики свидетельствовали о том, что подозреваемый или подозреваемые планировали перепродать коллекционные предметы в другие штаты

Куклы были возвращены законным владельцам.

Накануне в Китае маленький мальчик, которому отказали в игрушке лабубу, устроил истерику и повредил имущество на сумму около $56 тысяч. Мальчик заметил у в гостях куклу лабубу, украшенную дорогими аксессуарами, и потребовал отдать ее ему, а после отказа разбил зеркальные стеклянные панели и повредил итальянскую хрустальную люстру.

Ранее в Китае пресекли сбыт партии поддельных лабубу на $1,7 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами