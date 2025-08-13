Полиция нашла украденные лабубу на 2,5 млн рублей

Полиция американского штата Калифорния нашла четырнадцать коробок с украденными куклами лабубу общей стоимостью в $30 тысяч (около 2,5 млн рублей). Об этом сообщает New York Post.

Украденные со склада в небольшом магазине плюшевые игрушки были обнаружены в частном доме в городе Чино. Улики свидетельствовали о том, что подозреваемый или подозреваемые планировали перепродать коллекционные предметы в другие штаты

Куклы были возвращены законным владельцам.

Накануне в Китае маленький мальчик, которому отказали в игрушке лабубу, устроил истерику и повредил имущество на сумму около $56 тысяч. Мальчик заметил у в гостях куклу лабубу, украшенную дорогими аксессуарами, и потребовал отдать ее ему, а после отказа разбил зеркальные стеклянные панели и повредил итальянскую хрустальную люстру.

Ранее в Китае пресекли сбыт партии поддельных лабубу на $1,7 млн.