Шура удивился лабубе со своим лицом

Певец Шура опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с распаковкой подарка от поклонника.

Шура сообщил, что ему подарили лабубу. Когда артист раскрыл пакет, то обнаружил, что у игрушки его лицо. Певец очень сильно удивился, так как не ожидал кастомную куклу.

«А как они так сделали? Запечатали? Это я. А как так сделали? Афигеть. А кто подарил? Ребята, ну это круто. Офигенно. Вот это класс. Полностью упакована!» — поделился артист.

В июне лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал, что решил создать собственный аналог игрушке Лабубу — Бабайку, чтобы сделать его не менее популярным среди россиян.

Жуков напомнил, что Бабайкой называют ночной дух в славянской мифологии. Его именем в былые времена родители пугали детей, которые их не слушались. Вопреки этому, музыкант решил придать Бабайке больше доброжелательных черт, сделав его не злым, а милым персонажем.

Он пообещал, что российские плюшевые монстры не будут такими дорогими, как Лабубу — купить их сможет большинство россиян. Когда именно они поступят в продажу, артист не уточнил.

Ранее в Госдуме раскритиковали превращение Чебурашки в «Чебубу».