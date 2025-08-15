На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Волочкова рассказала, готова ли она присоединиться к гарему арабского шейха

Балерина Волочкова заявила, что никогда больше не выйдет замуж
true
true
true
close
Из личного архива

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла секрет своего появления на публике с арабским шейхом по имени Аркади. По ее словам, это просто ее друг армянин, с которым они вместе снимали кино. Комментируя слухи о том, что ее якобы хотели похитить и увезти в гарем, звезда заявила, что никогда бы на это не согласилась и вообще не планирует заводить новые отношения.

Общественной Службе Новостей балерина объяснила, что парень, с которым она появилась на фотографии, на самом деле не шейх и не имеет отношения к ОАЭ. По ее словам, он армянин, с которым они снимались в кино, а распространившиеся сообщения связаны с тем, что он решил подыграть ей, сделав вид, что обещал ее украсть.

«Какой гарем? Вы о чем? Я люблю свободу и вольна сама решать, с кем мне быть и строить свое счастье», — заявила Волочкова.

По словам балерины, в ближайшие годы она вообще не хочет заводить никаких отношений, а замуж не хочет выходить, так как ей этого «хватило».

Напомним, до этого балерина написала в соцсетях, что ее хотел похитить шейх Аркади, с которым она познакомилась благодаря продюсеру. Позднее она отметила, что хочет встречаться с властным кавалером, а покорить ее можно добропорядочностью, благородными поступками, цветами, умением быть человеком и относиться к женщине с приоритетом.

Ранее Волочкова ответила матом на инициативу депутатов запретить нецензурную брань.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами