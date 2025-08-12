На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волочкова ответила матом на инициативу депутатов запретить нецензурную брань

Балерина Волочкова матом послала депутатов за идею запретить нецензурную брань
Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова обрушилась с резкой критикой на депутатов Госдумы, разработавших законопроект о блокировании информационных материалов, содержащих нецензурную брань и публикуемых на цифровых платформах и в соцсетях. В беседе с 360.ru артистка выругалась матом, заявив, что авторам таких идей нечем заняться.

«Они сами как сапожники ругаются, сами бухают, снимают проституток и потом людям простым пытаются запретить ругаться матом вы знаете их всех ***** хочется послать», — заявила балерина.

Она добавила, что парламентариям лучше сконцентрироваться на решении политических проблем страны, а уже потом переходить к использованию матерных слов жителями.

Напомним, накануне в Госдуму внесли законопроект о блокировании информационных материалов, публикуемых на цифровых платформах и соцсетях, содержащих нецензурную брань. В случае принятия инициативы авторы контента должны будут применять меры по устранению или маскировке нецензурной брани, включая перемонтаж или использование звукового сигнала, чтобы избежать блокировки контента.

Инициативу поддержала член ассоциации спикеров СНГ, эксперт публичных выступлений Елена Крутоверцева – она заявила, что нецензурная бранная лексика отражается не только на людях, которые ее используют в своей речи, но и на всем обществе в целом, так как матерные слова повышают «эмоциональную температуру» и делают людей более уязвимыми.

Ранее в Госдуме призвали запретить «Натальную карту» и «Кстати» из-за матерных слов.

