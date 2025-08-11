«Шейх или нет — без разницы»: Волочкова рассказала, какой мужчина покорит ее сердце

Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, мужчина какого типажа имеет все шансы добиться ее любви. По словам артистки, она хочет встречаться с властным кавалером.

«Меня не удивить ничем: ни яхтами частными, ни самолетами, ни курортами, ни отдыхом. Шейхи, не шейхи — абсолютно без разницы. Меня можно поразить добропорядочностью, благородными поступками, цветами, умением быть человеком и относиться к женщине с приоритетом, с большим уважением — ко мне и моему творчеству. Это [должен быть] мужчина сильный, властный, достойный по духу и мощи, в три раза сильнее меня. Вот такой мужчина может покорить мое сердце», — заявила балерина.

На международном кинофестивале «Антарес» балерина появилась на красной дорожке со спутником, который был одет в традиционный восточный наряд. По словам самой Волочковой, это был шейх Аркади, который якобы хотел похитить ее в ОАЭ на самолете.

Ранее Волочкова пообещала никогда не уезжать из России.