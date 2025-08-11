Волочкову захотел похитить шейх

Балерина Волочкова заявила, что шейх хотел похитить ее в Эмираты

Балерина Анастасия Волочкова заявила в Telegram-канале, что ее хотел похитить шейх Аркади.

Волочкова познакомилась с шейхом благодаря продюсеру по имени Дмитрий.

«Еще до начала красной дорожки он хотел меня похитить в Эмираты на частном самолете... Ими меня не удивить... Проходила», — поделилась артистка.

Волочкова наиболее известна по своим романам. Одним из ее ярких возлюбленных стал бизнесмен Сулейман Керимов. Артистка встречалась с предпринимателем с 2002 по 2005 год. Во время романа бизнесмен подарил танцовщице 200-метровую квартиру в центре Санкт-Петербурга.

В апреле 2025-го Волочкова продала квартиру за 165 миллионов рублей. Это случилось незадолго до свадьбы ее дочери Ариадны.

Волочкова назвала продажу жилья вынужденным шагом. По словам артистки, квартира «тянула из нее деньги» на поддержание и коммунальные услуги.

Волочкова отметила, что у нее останутся светлые воспоминания о квартире, которую ей подарил экс-возлюбленный Сулейман Керимов. Однако артистка не понимает, почему продажа ее недвижимости становится «новостью страны» и «сенсацией».

Ранее Волочкова заявила, что не осведомлена о романе Керимова и Муцениеце.