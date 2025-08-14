На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Максим Фадеев о конфликте с Игорем Крутым: «Прям по Гоголю»

Продюсер Максим Фадеев заявил, что не обижен на Крутого после конфликта
true
true
true
close
Пресс-служба Максима Фадеева

Композитор и продюсер Максим Фадеев признался в Telegram-канале, что не держит обиды на коллегу Игоря Крутого после конфликта.

Фадеев уточнил, что конфликт произошел давно, поэтому он «обо всем забыл». По словам продюсера, он помнит суть разногласия, однако не хочет в него погружаться.

«Помните «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»? Два помещика разругались из-за того, что один другого гусаком назвал. Вот и у нас с Крутым было что-то в этом роде и прям по Гоголю. И продолжение: точь-в-точь как у классика: мириться не стали, да и воевать устали», — поделился композитор.

13 августа Максим Фадеев выпустил клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, на песню «Иди на мой голос».

Клип сделан в жанре психологического триллера. В нем девушка, созданная с помощью ИИ, бредет по белому коридору и сталкивается с препятствиями. По сюжету голос Фадеева помогает ей выбраться. Специалисты сгенерировали для ролика трех цифровых двойников на основе реальных людей. Один из них взял образ самого Фадеева.

Ранее сообщалось, что дочь Майкла Джексона может выступить на «Интервидении».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами