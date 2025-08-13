На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь Майкла Джексона может выступить на «Интервидении»

Mash: дочь Майкла Джексона Пэрис Майкл Кэтрин может представить США на «Интервидении»
true
true
true
close
Henrik Hildebrandt/Global Look Press

Дочь Майкла Джексона Пэрис Майкл Кэтрин может представить США на международном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, США рассматривает детей Джексона и медсестры Дебби Роу – актер Майкл Джозеф Джексон-младший, эколог Принц Майкл Джексон II, Пэрис Майкл Кэтрин Джексон. Mash предполагает, что вероятной кандидаткой станет Пэрис Майкл Кэтрин. Отмечается, что ей может составить конкуренцию якобы внебрачный сын Джексона — норвежский рэпер Омер Бахти с двойным гражданством.

Конкурс «Интервидение'25» пройдет 20 сентября в Москве.

В международном песенном конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, в том числе на российскую сцену выйдут представители из США и Китая. Среди других стран свое участие в музыкальном проекте подтвердили: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.

Россию на конкурсе представит заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя).

Ранее КНДР пригласили на «Интервидение».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами