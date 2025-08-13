Дочь Майкла Джексона может выступить на «Интервидении»

Дочь Майкла Джексона Пэрис Майкл Кэтрин может представить США на международном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, США рассматривает детей Джексона и медсестры Дебби Роу – актер Майкл Джозеф Джексон-младший, эколог Принц Майкл Джексон II, Пэрис Майкл Кэтрин Джексон. Mash предполагает, что вероятной кандидаткой станет Пэрис Майкл Кэтрин. Отмечается, что ей может составить конкуренцию якобы внебрачный сын Джексона — норвежский рэпер Омер Бахти с двойным гражданством.

Конкурс «Интервидение'25» пройдет 20 сентября в Москве.

В международном песенном конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, в том числе на российскую сцену выйдут представители из США и Китая. Среди других стран свое участие в музыкальном проекте подтвердили: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.

Россию на конкурсе представит заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя).

Ранее КНДР пригласили на «Интервидение».